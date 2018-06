Nuova allerta meteo: rischio pioggia e temporali anche nel week end

BRINDISI – Le previsioni del tempo non promettono nulla di buono in vista del fine settimana. Anche nella giornata di sabato, la perturbazione che da un paio di giorni incombe sull’Italia Meridionale potrebbe farsi sentire in provincia di Brindisi con piogge e temporali. Il servizio di Protezione civile regionale ha infatti diramato una nuova allerta meteo arancione (criticità moderata) valida dalle prossime ore di venerdì (15 giugno) e per le successive 11 ore.

In questo arco temporale si prevede “il persistere di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi puntualmente moderati”. “I fenomeni – si legge ancora nel bollettino meteo - potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Dando uno sguardo ai siti di meteorologia, però, c'è da aspettarsi un cielo plumbeo anche domani, nella speranza che almeno per la giornata di domenica il sole squarci definitivamente le nubi. Il servizio di Protezione civile del Comune di Brindisi diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto, ad ogni modo, segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.