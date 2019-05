Nuovamente danneggiata l'auto di una nostra collega. Indaga la Digos

BRINDISI – Resta nel mirino di uno sconosciuto, o di sconosciuti, la nostra collega Stefania De Cristofaro, cronista di giudiziaria e amministrativa, che alcune sere fa ha subito l’ennesimo danneggiamento alla sua auto, parcheggiata a breve distanza dall’abitazione. Qualcuno, muovendosi dal lato coperto della vettura, ha bucato con un punteruolo due pneumatici. Nell’officina, la mattina seguente, sono stati riscontrati dieci fori.

L’episodio si è verificato dopo una tregua di due anni. Nel febbraio del 2017, infatti, per due volte nel corso della stessa settimana, la nostra giornalista aveva trovato gli pneumatici dell’auto tagliati. E, nel conteggio complessivo, quelli furono gli episodi numero sei e sette della serie. L’altro giorno, la ripresa di queste azioni dolose. Alla denuncia presentata alla Digos della questura di Brindisi, ieri mattina si è aggiunta quella – sempre contro ignoti – per il nuovo episodio.

Sarà la polizia ad occuparsi della vicenda. Le indagini dirette dal vice questore Rosalba Cotardo sono già in corso, sulla base di alcuni indizi, per inquadrare il movente di tali azioni che potrebbero avere sia obiettivi ritorsivi, che intimidatori. Naturalmente la nostra collega non si lascerà condizionare, e continuerà a raccontare i fatti come ha sempre fatto sino ad oggi, con la solidarietà e il sostegno della redazione di BrindisiReport e dell’azienda.