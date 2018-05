Consegna delle borse di studio della associazione "Regina Viarum"

BRINDISI -Sabato 26 maggio alle 17,30, nella Sala dell’Università di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi, si svolgerà la cerimonia di premiazione di tre studenti brindisini delle terze classi di scuola secondaria di primo grado, risultati vincitori delle borse di studio, ciascuna del valore di euro 600,00, offerte dall’Associazione “R.L. Regina Viarum” con il patrocinio e il contributo finanziario del Collegio dei Maestri Venerabili della Puglia.

"Il concorso ha lo scopo di avvicinare i giovani del territorio ai valori che caratterizzano l’operato del Grande Oriente d’Italia e che costituiscono il fondamento della Massoneria Universale: Libertà, Uguaglianza, Fratellanza e Tolleranza, ed al contempo di

dare un sostegno economico alle famiglie in vista della successiva iscrizione alle scuole superiori", spiega un comunicato della associazione "R:L. Regina Viarum".

Gli elaborati hanno messo in evidenza un grande coinvolgimento dei ragazzi, rileva il comunicato, che hanno affrontato con grande impegno il tema proposto dal titolo: “La memoria del passato, le radici nel futuro. Quali sono le tue radici, quali sono i valori che la tua terra ti ha trasmesso e come immagini di costruire il suo futuro in termini di ambiente, cultura, accoglienza e sviluppo”.

Durante la cerimonia di premiazione interverranno, tra gli altri, l’opinionista brindisino Giancarlo Sacrestano, il presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili i Puglia, Luigi Fantini, ed il Secondo Gran Sorvegliante del Grande Oriente d’Italia, avv. Pasquale La Pesa, il quale illustrerà l’operato e le finalità dell’antica istituzione del Goi.

Gallery