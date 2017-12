Nuova notte di incendi: tre auto distrutte e una donna intossicata

Tre auto distrutte, due prospetti di abitazioni danneggiati, una donna colta da malore. È questo il bilancio di due incendi che si sono verificati nella notte scorsa a Mesagne e San Vito dei Normanni.

La prima chiamata al centralino del 115 è giunta poco dopo le 23 e richiedeva un intervento in via Palmanova a Mesagne dove un incendio stava divorando una Jeep Cherokee, sembra di un agricoltore. L’auto è diventata inutilizzabile, danni anche a una pensilina. Indagano i poliziotti del commissariato di Mesagne (foto sotto).

Intorno alle 2 il secondo intervento. Questa volta in via Giuseppe Di Vittorio a San Vito dei Normanni: un rogo partito da una Mercedes Classe A si è propagato anche a una Lancia Y parcheggiata accanto e ha danneggiato porta e finestre di un’abitazione dove vive una donna che è rimasta intossicata dal fumo, pertanto si è reso necessario l’intervento del 118. Anche in questo caso sul posto si è recata la polizia.

