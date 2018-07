Nuova rapina in città: bandito armato di pistola assalta il Penny Market

BRINDISI - I rapinatori tornano in azione. Un bandito armato di pistola, con volto coperto, ha assaltato sabato sera (30 giugno) il supermercato Penny Market situato in via Raffaello Sanzio, al rione Sant'Elia, già bersaglio di altre rapine negli anni passati.

Sotto la minaccia dell'arma, il malfattore si è fatto consegnare da una cassiera le banconote contenute nel registratore di cassa. Poi si è dileguato a piedi, anche se non si esclude che un compice lo attendesse nelle vicinanza. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti della Sezione volanti. Gli aganti hanno acquisito le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza. Il bottino è in via di quantificazione.