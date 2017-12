Nuova rapina nella filiale Compass di via Appia: in azione un uomo armato

BRINDISI - Una nuova rapina è stata perpetrata ai danni dell'agenzia Compass situata in via Appia 175, nei pressi dell'oratorio dei Salesiai. Un bandito con volto coperto da passamontagna e armato di pistola, intorno alle ore 15,40 di oggi (28 dicembre), ha assaltato la sede dell'istituto del gruppo Mediobanca specializzato in credito al consumo e sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare il denaro, per un bottino di quasi 400 euro. Poi l'uomo si è dileguato, forse a piedi, ma non si può escludere che un complice lo attendesse alla guida di un'auto, per le vie limitrofe.

Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione volanrti e i carabinieri della compagnia di Brindisi, che hanno proceduto con i rilievi del caso. Da quanto riferito da alcuni testimoni, il rapinatore si esprimeva con accento brindisino, indossava un paio di pantaloni mimetici e un maglione. Le immagini riprese dalle telecamere di cui è dotata l'agenzia sono al vaglio degli investigatori.

I precedenti

La filiale brindisina della Compass venne presa di mira anche il 30 dicembre 2016. In quel caso entrarono in azione due malfattori, di cui uno armato di pistola. E' stata assaltata due volte anche la filiale della Banca Apulia, situata a pochi passi dall'agenzia della Compass, all'altezza dell'incrocio fra via Appia e via Germanico. La prima il 26 settembre 2016, la seconda lo scorso 16 agosto. In entrambe le circostanze, i vigilantes che presidiavano i portavalori vennero sorpresi all'esterno della banca, durante il trasporto dei plichi carichi di banconote.