Nuova spaccata al negozio City Moda: razzia di indumenti Armani

BRINDISI – A un anno esatto di distanza dal primo furto, i ladri hanno di nuovo preso di mira il negozio City Moda, nel centro commerciale Brin Park di Brindisi. Lo scorso anno, la notte fra il 7 e l’8 dicembre 2017, i ladri persero buona parte del bottino durante la fuga. Stavolta è andata meglio alla banda entrata in azione la scorsa notte, fra mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre.

Muniti presumibilmente di mazze ferrate, i malfattori hanno mandato in frantumi la porta vetrata e si sono diretti verso il reparto Armani, dove hanno fatto razzia di capi d’abbigliamento. Poi si sono dileguati con il bottino. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti della sezione Volanti. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di cui è dotato il centro commerciale. L’ammontare del danno è in via di quantificazione.

