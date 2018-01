Nuove piante in via Del mare: lavori affidati per 40mila euro a ditta brindisina

BRINDISI – Si tingono sempre più di verde le aiuole di via Del Mare. Gli operai del “Centro Verde Vivai” di Brindisi nel pomeriggio di oggi (11 gennaio) hanno iniziato i lavori di messa a dimora di alcune piante di strelitzia nel tratto finale della strada, poco prima di piazza delle Capitanerie. Il servizio è stato affidato dal Comune di Brindisi per un importo complessivo di 40mila euro. L’amministrazione comunale aveva sondato anche la Brindisi Multiservizi, ma la partecipata non dispone delle risorse per un intervento di questo tipo.

Il Centro Verde Vivai aveva già piantato la pianta di cicas che si trova all’ingresso del parcheggio ed altre piante grasse collocate all’inizio del via Del Mare. I lavori dovrebbero terminare entro la giornata di domani. La stessa ditta si era aggiudicato l'appalto per la fornitura e piantumazione delle palme che abbelliscono il lungomare Regina Margherita.

