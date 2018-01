Agguato in un condominio di S.Elia: un ferito. Esplosi cinque colpi

BRINDISI - Ferimento all'ingresso di un'area condominiale, attorno alle 14,30 odierne, in via Benvenuto Cellini, poco distante dall'incrocio con viale Caravaggio al quartiere S.Elia. La persona presa di mira è un 44enne, già trasferito in ospedale, Francesco Greco. Sul posto si sono subito diretti nibbio e volanti della questura, investigatori della Squadra mobile e del Nucleo investigativo dei carabinieri con il maggiore Pasquale Ferrari, e la polizia scientifica. Per le indagini procede la Polizia di Stato.

Gli investigatori hanno immediatamente cercato testimoni oculari dell'agguato, sia nel condominio dove è avvenuto il ferimento, che nei pressi, per ricostruire le dinamiche del fatto. L'arma impiegata è una pistola semiautomatica, a giudicare dai cinque bossoli recuperati. Sulla base dell'identità della persona ferita, sarà anche possibile intuire se ci si trovi di fronte ad una ripresa della lotta tra due gruppi rivali o se si tratta di un episodio legato ad altre vicende.

Stando agli elementi raccolti, gli autori del ferimento erano appostati all'interno del condominio, dietro un angolo, aspettando che il loro bersaglio fosse a tiro. Gli spari quando la vittima designata si trovava tra l'ingresso della palazzina e la sua auto, una Atos. Poi la fuga, mentre qualcuno chiamava i soccorsi. Una segnalazione è giunta persino al centralino dei vigili del fuoco. Proprio sull'auto di Francesco Greco sono puntate le telecamere di sorveglianza che potrebbero risultare utili alle indagini.