Nuovo assalto a portavalori: mezzi dati alle fiamme sulla statale

Un nuovo assalto a un portavalori dell'Ivri è stato effettuato intorno alle ore 7 di oggi (3 febbraio) sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, all'altezza dello svincolo di Torre Canne, direzione nord. La rapina, come già accaduto in occasione dell'assalto ai danni del portavalori della Cosmopol dello scorso 18 gennaio, è stata sventata dai vigilantes.

Gli autori del raid, da quanto appreso, avrebbero tentato di sbarrare la strada al mezzo blindato, a bordo del quale si trovavano tre guardie giurate, con vari mezzi messi di traverso e dati alle fiamme su entrambe le carreggiate, fra cui un autoarticolato incendiato sulla statale e un trattore stradale messo di traverso sulla via Traiana.

Il conducente del portavalori ha innestato la retromarcia per sfuggire al tentativo di speronamento da parte dell'autoarticolato, riportando dei danni sulla fiancata destra. I banditi avrebbero agito a bordo di diverse vetture, fra cui un'Audi. A quanto pare non sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto si sono recati i carabinieri del comando provincale di Brindisi, con l'ausilio di un velivolo del VI Nucleo elicotteri di Bari Palese, per la ricerca dei rapinatori. Intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per lo spegnimento delle fiamme, i poliziotti e i militari della guardia di finanza. Il traffico è stato deviato all'altezza di Torre Canne, in entrambe le direzioni. Ma sono stati bloccati anche gli svincoli di immissione all'altezza di Ostuni-Rosa Marina. Auto incolonnate per chilometri.