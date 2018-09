Nuovo ciak, casting per bambine di 10 anni e uomini tra 50 e 60

FRANCAVILLA FONTANA – Nuovo casting nella Città degli Imperiali: si cercano una bambina di 10 anni e un uomo di età compresa fra 50 e 60 anni, da inserire nel cast del cortometraggio di Veronica Spedicati, prodotto dal Centro sperimentale di Cinematografia di Roma.

La selezione si svolgerà nella giornata odierna, domenica 2 settembre 2018, in vista del primo ciak per il lavoro che sarà realizzato anche con il contributo di Apulia Film Commission, in aggiunta a quello della più antica scuola di cinema europeo con sede della Capitale. “L’ente regionale per il cinema continua a investire sul nostro territorio”, dicono dalla sede del Comune di Francavilla Fontana. Qui c’è già stato il casting per il nuovo film di Marco Danieli, premiato con il David di Donatello, pellicola dal titolo “Un’avventura” con Laura Chiatti e Michele Riondino nel ruolo di protagonisti.

Chiuse le selezioni per la ricerca di comparse, il 29 e il 30 agosto scorso, Francavilla ospiterà il nuovo casting, nella palestra Diamond Leo, in via Gorizia 79, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. “Non sono necessarie precedenti esperienze in recitazione”, spiegano dalla produzione.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 340-8658565 o 347-7223898, oppure scrivere una mail all’indirizzo ilnostrotemposhortmvoie@gmail.com