Nuovo furto sventato da vigilantes in una residenza in campagna

OSTUNI – Furto sventato dalle guardie particolari giurate della Securitas Puglia nelle campagne di Ostuni. A essere presa di mira un’abitazione sita nel Villaggio Fontanelle. Alle 17 è entrato in funzione il sistema di allarme collegato con la sala operativa, sul posto è stata inviata una pattuglia che ha messo in fuga i malfattori. Erano riusciti a manomettere due infissi di due finestre poste sul retro ma sono dovuti fuggire a gambe levate per non essere scoperti, lasciando sul posto anche gli attrezzi da scasso. In mattinata, invece, un’altra pattuglia aveva trovato, in contrata Circiello a Ceglie Messapica, una Lancia Ypsilon rubata.