Nuovo incendio auto in città: danneggiata Punto di vigile del fuoco

BRINDISI – Il vano motore e la parte anteriore sono andati distrutti. Ennesimo incendio auto nella notte in città. Il secondo in poco più di 24 ore. Nella notte tra ieri e oggi, martedì 26 dicembre, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono dovuti intervenire in via Oberdan, al quartiere Sant’Angelo a Brindisi, per un incendio divampato su una Fiat Grande Punto parcheggiata per strada.

Appartiene a un loro collega, “discontinuo”, che lavora cioè per brevi periodi, iscritto anche all’associazione nazionale dei vigili del fuoco, sezione Brindisi.

Anche in questo caso non sono state trovate tracce riconducibili a qualche azione dolosa e l’origine dell’incendio è stata individuata nel vano motore, si ritiene, quindi che potrebbe essersi trattato di un corto circuito. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi.

