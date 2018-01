Nuovo incendio nel capannone abbandonato di ex azienda ittica

BRINDISI – Un nuovo incendio si è sviluppato all’interno del capannone situato in via Ettore Majorana, nella zona industriale di Brindisi, che ospitava la sede del centro ittico “Orovivo dell’Adriatico srl”, in stato di abbandono da anni a seguito di un procedimento giudiziario per il reato di truffa sfociato nella confisca dell’immobile.

Diverse richieste di intervento sono giunte intorno alle 12,30 di oggi (8 dicembre) alla sala operativa dei vigili del fuoco. Ad allertare i pompieri sono stati dei cittadini che transitando lungo viale Enrico Fermi hanno visto fuoriuscire una colonna di fumo dal fabbricato. Sul posto si è recata una squadra di vigili del fuoco, con l’ausilio di un'autobotte. Le fiamme sono state domate nel giro di pochi minuti.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'incendio potrebbe essere stato accidentalmente provocato da un senzatetto che aveva trovato rifugio nella struttura e che aveva acceso un fuoco per riscaldarsi. Ma la situazione gli sarebbe sfuggita rapidamente di mano. Nel capannone, infatti, si trovavano rifiuti di vario tipo (vecchi mobili, divani, materiali di plastica e altro ancora) che rapidamente sono stati raggiunti dalle fiamme. I pompieri hanno dovuto operare con delle maschere collegate a bombole d'ossigeno per non inalare le sostanze nocive sprigionate dalla combustione. Oltre ai rifiuti, del resto, non è sfuggita la presenza di una ampia chiazza di percolato nell'area esterna del capannone.

Lo stesso era già andato a fuoco il 14 luglio 2014. In quel caso l'entità del rogo fu ben più rilevante rispetto all'episodio odierno.