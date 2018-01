Nuovo incendio nella stazione elettrica di Brindisi Sud: sul posto i pompieri

BRINDISI – Si è sviluppato un nuovo incendio nella stazione elettrica della società Terna situata sulla strada provinciale che collega Tuturano a Mesagne, che già nella giornata di ieri (31 dicembre) aveva tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Il rogo ha interessato la vasca di raccolta dell’olio minerale isolante utilizzato dalla ditta nei propri trasformatori. Una squadra di pompieri si è recata sul posto intorno alle ore 14 di oggi. Le operazioni di spegnimento delle fiamme vengono effettuate con estrema cautela, in quanto il sito è costellato di tralicci dell’alta tensione utilizzati per distribuire l’energia prodotta dalla centrale Enel Federico II di Cerano.

Il primo incendio, preceduto da uno scoppio, si era sviluppato intorno alle ore 7 dell’ultimo dell’anno. Intorno alle ore 10,30 dello stesso giorno, la situazione era tornata sotto controllo. Ma già ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono dovuti tornare sul posto per evitare che l’incendio rinfocolasse.Tramite i rilievi effettuati dal personale dell'Arpa sono state escluse emissioni nocive. L'azienda ieri ha chiarito attraverso una nota che "gli olii minerali isolanti utilizzati nei propri trasformatori, non presentano alcuna caratteristica di pericolosità' ne' per la salute umana né per l'ambiente, in osservanza ai più stringenti criteri stabiliti dalla Comunità Europea".

L'episodio odierno, ad ogni modo, è stato meno rilevante rispetto a quello di ieri. L'incendio è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, che nel giro di un paio di ore sono rientrati a casa.