Nuovo incendio nella stessa via in tre giorni: a fuoco Ford di impiegata di banca

BRINDISI - Nuova notte di fuoco in via Pastrengo a rione Santa Chiara a Brindisi. Intorno all’una della notte tra ieri e oggi, venerdì 25 maggio, due auto sono state danneggiate da un incendio. L’ultimo episodio simile risale alla notte tra lunedì e martedì scorsi, anche in quel caso un rogo ha distrutto due auto.

L’incendio della notte scorsa si è sviluppato all’altezza del civico 41 e ha riguardato una Ford C-Max intestata a una 63enne che abita nella stessa via, dipendente di un'agenzia bancaria. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco giunti dal locale comando provinciale, sul posto si sono recati polizia e carabinieri.

Le lingue di fuoco hanno danneggiato anche la parte posteriore di una Fiat Panda parcheggiata nelle vicinanze della Ford intestata a una 33enne. Secondo quanto ricostruito il rogo si è sviluppato nel vano motore della Ford. I vigili del fuoco non hanno trovato evidenti segni riconducibili a qualche azione dolosa ma saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda, anche alla luce dell’ultimo caso simile.