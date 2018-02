Nuovo incendio notturno: danneggiato furgone parcheggiato per strada

SAN VITO DEI NORMANNI – Intervento dei vigili del fuoco nella notte a San Vito dei Normanni dove in via Tevere è andato a fuoco un furgone parcheggiato per strada. La richiesta alla sala operativa del 115 è giunta all’1.45 sul posto si è recata una squadra partita dal comando provinciale di Brindisi che ha domato il rogo nel giro di pochi minuti. Sul posto anche i carabinieri.

