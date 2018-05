Nuovo sbarco a sud di Brindisi: 41 migranti trasportati a Restinco

BRINDISI – Un nuovo sbarco di migranti è avvenuto all’alba di domenica (6 maggio) lungo il litorale a sud di Brindisi. Si tratta di 41 persone suddivise in vari nuclei famigliari provenienti in gran parte dall’Iraq e da altri paesi asiatici.

Sono stati alcuni cittadini ad avvistare un’imbarcazione carica di persone, fra cui diversi minori, a ridosso della costa. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti i poliziotti della questura di Brindisi. Gli extracomunitari sono stati rifocillati e successivamente sono stati accompagnati presso il Cara-Cie di Restinco, dove sono in corso le operazioni di accoglienza e identificazione.

Un episodio analogo si è verificato lo scorso 7 marzo, quando i militari del Roan della guardia di Finanza intercettarono al largo di Brindisi una barca a vela battente bandiera tedesca, con 48 migranti di etnia curda e kosovari a bordo.

Il Canale d’Otranto, del resto, è il segmento finale di una lunga tratta che comincia in Asia e si conclude lungo le sponde pugliesi dell’Italia, dopo giorni di traversata vita terra e per mare. Come testimoniato da recenti operazioni delle fiamme gialle, nel traffico di esseri umani sono impiegati anche scafisti brindisini.