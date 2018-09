Nuovo volo Ryanair da Brindisi per Memmingen

BRINDISI - Nuova rotta estiva dall'aeroporto di Brindisi verso la città tedesca di Memmingen: la tratta sarà garantita dalla compagnia Ryanair, con frequenza di due voli a settimana. Da Bari, le nuove rotte sono tre: una per Bordeaux, una per Budapest e una per Praga. In ogni caso saranno garantiti due voli alla settimana.

La programmazione per la stagione stiva 2019 è stata presentata nella giornata odierna, 26 settembre 2018: la previsione attiene a 27 rotte complessivamente, con una previsione di trasporto che attiene a due milioni e duecentomila passeggeri all'anno dall'aeroporto pugliese il prossimo anno, con una crescita del cinque per cento e quasi 1650 posti di lavoro.

“La decisione sulle nuove rotte operate da Ryanair riveste una particolare importanza per i nostri aeroporti", ha dichiarato Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato. "Di particolare interesse è quella da e per Bordeaux. Si uniscono due terre che condividono esperienze di vita economico, sociale e culturale. Tanti tratti in comune che sapranno far germogliare nuove forze nei campi elettivi che accomunano le due regioni, pur nella loro diversità.

La rotta proposta è di sicuro interesse sia per l'incoming che per l'outgoing, perché c'è complementarità tra l'eccellenza vinicola dell'Aquitania, i suoi paesaggi di dune bianche giganti e città d'arte, con i nostri borghi storici, le tradizioni culinarie che ti riportano all'origine, il mare. Un'offerta fatta per persone che vogliono essere pionieri nella conoscenza di terre non affatto scontate e ovvie. Queste sono Puglia e Aquitania.”

"Per celebrare le nuove rotte stiamo mettendo in vendita posti a partire da 14,99 per viaggiare a ottobre e novembre", anticipa John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair. "Le prenotazioni sono possibili fino alla mezzanotte di giovedì (27 settembre)". Maggiori informazioni sul sito www.ryanair.com.