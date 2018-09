Occupazioni abusive, sequestro e consegna agli assegnatari

BRINDISI - Notifica di una ordinanza di sgombero cui adempiere nei termini stabiliti, pena l'azione coatta da parte delle forze dell'ordine, e contestuale sequestro preventivo dell'immobile. Passa alla linea dura contro le occupazioni abusive di immobili pubblici, la procura di Brindisi, anche perchè nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di alloggi sottratti ai legittimi assegnatari. E' una guerra tra poveri, ma il soccombente non può più essere chi vanta un diritto riconosciuto.

Con i provvedimenti firmati l'uno dall'ufficio tecnico comunale, l'altro dal pm competente, la Polizia locale stamani si è presentata al civico 63 di via S.Barbara, in pieno centro storico a Brindisi, notificandoli ad una coppia che aveva occupato abusivamente un appartamento a piano terra dell'immobile, di proprietà del Comune. L'alloggio era stato assegnato tempo fa ad una persona disabile e alla sua famiglia, nel frattempo costretta a vivere in una sistemazione di fortuna al quartiere Paradiso.

Ad immobile sgomberato, per consentire agli assegnatari di prendere possesso dell'appartamento, si procederà al dissequestro sulla base degli atti che il Comune fornirà al magistrato titolare del procedimento. Che sarà seguito ad altre azioni analoghe nelle prossime settimane, ripristinando i diritti lesi dalle occupazioni abusive.