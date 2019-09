Misterioso odore di bruciato in città: numerose telefonate ai pompieri

BRINDISI – Almeno una decina di telefonate da diversi quartieri della città, ma nessuna traccia di incendi. E’ da capire l’origine di un odore acre di bruciato che a partire dal tardo pomeriggio di ieri (17 settembre) ha pervaso Brindisi. L’odore era talmente intenso da provocare un senso di bruciore in gola. Numerose famiglie hanno chiuso le tapparelle. Cittadini residenti nei quartieri Sant’Elia, Commenda, Santa Chiara e nel centro hanno contattato il 115 per chiedere se vi fossero degli incendi in atto, ma i pompieri, salvo interventi di routine, hanno trascorso una nottata tranquilla. Una telefonata in tarda serata è arrivata anche al comando di polizia locale.

Nessuna segnalazione, invece, al centralino dell’Arpa Puglia. Gli esperti dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente a tal proposito fanno presente come situazioni analoghe a quella di ieri sera si verifichino quando il vento soffia da Sud. Al contrario, quando ci sono venti da nord, la città è risparmiata da eventi odorigeni. Ma non si sa al momento se il forte odore percepito ieri sera sia riconducibile all’accensione di sterpaglie o a qualche altro problema.

Articolo aggiornato alle ore 9.47 (Nessuna segnalazione all'Arpa)