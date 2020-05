Manda a quel paese i carabinieri durante un controllo: denunciato un giovane

CELLINO SAN MARCO – Ha abbassato il finestrino dell’auto e ha alzato la mano per mandare a quel paese i carabinieri, invitandoli a non rompere i (segue parolaccia irripetibile). Un 25enne di Cellino San Marco è stato denunciato a piede libero dai militari della locale stazione, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

La pattuglia stava effettuando un servizio di controllo della circolazione stradale in piazza Mercato, nel cuore del paese. Mentre un carabiniere controllava un automobilista, il collega ha fatto segno al 25enne, alla guida della sua auto, di accostare. In risposta, il conducente ha fatto un gestaggio nei confronti dell'equipaggio, proferendo una fase offensiva.

Grazie al numero di targa, i carabinieri sono rapidamente risaliti all'identità e alla residenza del 25enne, situata nei pressi di piazza Mercato. Gli uomini in divisa, a quel punto, si sono recati presso l'abitazione del ragazzo, che ha continuato a manifestare una certa insofferenza nei confronti delle forze dell'ordine. I motivi di tale atteggiamento non sono ben chiari, se si considera, fra l'altro, che il denunciato era incensurato.