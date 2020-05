Posti esauriti a bordo del pullman: un uomo inveisce contro l'autista

BRINDISI – Ha inveito contro un autista poiché non gli ha permesso di salire a bordo del pullman. Si sono vissuti momenti di tensione intorno alle ore 11.30 di oggi (giovedì 28 maggio) a bordo di un mezzo della Stp, presso la fermata di via Bastioni Carlo V, di fronte alla stazione ferroviaria. Dopo il raggiungimento del limite massimo di capienza, il conducente, nel rispetto delle norme anti Covid, non poteva accogliere altre persone a bordo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un 70enne rimasto fuori dall’autobus, però, non l’ha presa affatto bene, ricoprendo l’autista di insulti. E’ stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia Locale per riportare la situazione alla normalità e consentire alla vettura di riprendere il servizio. Il 70enne è stato denunciato a piede libero per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità. E’ da appurare se, oltre alle offese, l’autista sia stato anche aggredito fisicamente. Il 70enne lo ha escluso. Ulteriori accertamenti sono in corso, con l'ascolto di testimoni.