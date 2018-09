Olimpiadi over 50: nel nuoto bronzo a ex luogotenente della Finanza di Brindisi

BRINDISI – Gli over 50 di Brindisi hanno conquistato il terzo posto nel nuoto alle olimpiadi organizzate a livello nazionale dall’associazione 50&Più: la medaglia di bronzo è andata a Giovanni Cappelletti, 76 anni, ex luogotenente della Guardia di Finanza, al termine delle gare di stile libero per la categoria da 75 a 79 anni.

Le olimpiadi

Cappelletti, classe 1942, in pensione dal 1988, ha confermato il successo degli ultimi anni, portando in alto i colori del gruppo partito da Brindisi, composto da 19 soci. Il più giovane ha 62 anni, il plus agé 83. Sono tutti iscritti alla sede di Brindisi dell’associazione 50&Più, appassionati di sport, concorrenti delle ultime olimpiadi che si sono svolte a San Vincenzo, provincia di Livorno dal 15 al 23 settembre scorsi.

Ad ospitare i giochi olimpionici, arrivati alla 25esima edizione, è stato il Garden Toscana Resort: i partecipanti si sono cimentati, oltre che nel nuoto, nelle gare di tennis, bocce, tiro con l’arco, bicicletta, basket, freccette, ping pong, maratona e marcia.

Il gruppo di Brindisi

A gareggiare per il gruppo di Brindisi sono stati: Piera Dell’Anna, presidente della sede; Marco Di Giuseppe, Michele Mazzone, Maria Ciciriello, Margherita Mazzone, Rosella Cozza, Nunziatina Caramia, Maria Rosaria Santovito, Michele Telera, Nicola Guerra, Oriana Caifa, Giovanni Cappelletti, Pina Muolo, Bruna Santovito, Riccardo De Cristofaro, Floriana Romagnoli, Costantino Tammaro, Anna Maria Palazzo e Antonino Tedesco.

Complessivamente hanno gareggiato 43 formazioni in rappresentanza di altrettante sedi dell’associazione 50&Più: la classifica finale della settimana di gare, ha visto in testa il gruppo di Venezia, al secondo posto Lecce e al terzo la squadra di Belluno. Brindisi si è piazzato al 21esimo posto, contribuendo al risultato dei soci pugliesi. La Regione Puglia ha conquistato il gradino più basso del podio. Il primo posto è andato al Veneto, il secondo alla Lombardia.

I testimonial

Tra i volti noti ai quali è stata affidata la cerimonia di apertura delle olimpiadi, Francesco Moser, campione mondiale di ciclismo, Paola Pigni, primatista italiana del mezzofondo e Marcello Guarducci, nuotatore italiano e finalista alle olimpiadi di Montreal.

L’attività della sede di Brindisi riprenderà il prossimo 2 ottobre 2018. Per informazioni sulle iscrizioni e sul calendario degli appuntamenti è possibile telefonare ai numeri 0831/524187 e 347/7889556 oppure visitare il sito internet www.50epiù.it/brindisi o la pagina Facebook 50&più Brindisi.





Gallery