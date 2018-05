Oltre le mura: una pistola, coca e hascisc in casa di due arrestati

BRINDISI – Sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente e di un’arma clandestina due fra le 12 persone arrestate all’alba di oggi (15 maggio) nell’ambito dell’inchiesta Oltre le mura. Si tratta di Fabio Arigliano, 47 anni, di Brindisi, e Mario Epifani, 37 anni, anche lui di Brindisi.

In casa di Arigliano, i poliziotti della Squadra mobile di Brindisi hanno trovato una pistola Berretta simile a quella in uso alle forze dell’ordine, priva di numeri di matricola, con cinque cartucce calibro 7,65 inserite nel caricatore. Inoltre gli agenti hanno sequestrato poco meno di 75 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 800 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita.

Presso l’abitazione di Epifani, invece, i poliziotti hanno recuperato circa 4,90 grammi di cocaina, alcune decine di grammi di hascisc, della mannite (sostanza solitamente utilizzata per il “taglio” della cocaina) e un bilancino di precisione.

Entrambi dunque, oltre all’arresto su ordinanza, sono stati anche arrestati in flagranza di reato.