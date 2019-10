Cucchi: chiesti 18 anni per due carabinieri, assoluzione per Tedesco

ROMA – Epilogo in Corte d’Assise a Roma della requisitoria del sostituto procuratore Giovanni Musarò, al processo per la morte di Stefano Cucchi: diciotto anni di reclusione sono stati chiesti per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale, in relazione al pestaggio che provocò il decesso del giovane romano, storia che ha raggiunto, ha sottolineato Musarò, “picchi di depistaggio inimmaginabili, da film dell’orrore“. Per il carabiniere brindisino Francesco Tedesco accusato a sua volta di omicidio preterintenzionale, il pm ha chiesto l'assoluzione 'per non aver commesso il fatto'.

Per quanto riguarda il reato di falso di cui Tedesco risponde, la pubblica accusa ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi. Otto anni di reclusione sono stati chiesti per il maresciallo Roberto Mandolini (all'epoca dei fatti vice comandante della Stazione Appia), sempre per il reato di falso. Il 'non doversi procedere' per prescrizione dalla calunnia commessa ai danni dei tre agenti di polizia penitenziaria (già assolti in via definitiva) è stato sollecitato, infine, oltre che per Tedesco e Mandolini, anche per il quinto imputato, Vincenzo Nicolardi.

Tedesco nei mesi scorsi ha deciso di collaborare, ed ha reso in aula una descrizione completa della vicenda, circoscrivendo l’azione del pestaggio che risultò fatale al geometra romano, avvenuto nell’ottobre del 2009, e innescando un effetto domino che ha condotto le indagini sino ad alte responsabilità nella catena di comando per le azioni di insabbiamento dello svolgimento dei fatti.