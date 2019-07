Dinamiche dell'omicidio poco chiare, il difensore attende

BRINDISI – Lorenzo Moro, 25 anni, al momento in stato di arresto per omicidio volontario. È il fidanzato di una figlia di Giuseppe Maldarella. Il suo difensore, l’avvocato Vincenzo Lanzillotti (nella foto sotto), ha potuto parlare solo pochi minuti con lui e al momento non c’è una versione dei fatti nota resa dall’indagato. Nel corso dell’interrogatorio da parte della Squadra mobile, la notte scorsa, Lorenzo Moro non avrebbe offerto una sua ricostruzione dello scontro con il padre della fidanzata. Quindi, allo stato attuale, la difesa non può che attendere un colloquio esauriente con il giovane.

Come già detto nel precedente articolo, anche gli investigatori della Polizia di Stato - è il commissario Vincenzo Leo, vice dirigente della Mobile, che coordina questa attività su delega del pm Livia Orlando - sono a loro volta impegnati nel mettere insieme tutti i dettagli della vicenda. La cosa certa è che Giuseppe Maldarella e la moglie si erano recati a casa dei Moro, nella zona di corso Garibaldi, per affrontare forse proprio la questione del rapporto tra i rispettivi figli.

La miccia della lite e dell’aggressione è il punto cruciale delle indagini. Perché si è passati dalle parole ai fatti. Sul posto sono stati repertati dal personale del commissariato di Ostuni la clavetta in legno di cui abbiamo riferito nell’altro articolo della notte scorsa individuata in via D’Azeglio), ma anche un coltello. Gli esami ematici chiariranno se è quello utilizzato per ferire a morte la vittima, o se l’arma fosse stata impugnata da un altro dei contendenti.

In questura a Brindisi, sempre la notte scorsa, era stato condotto anche Germano Moro, che pare non sia stato però interrogato dalla Squadra mobile. L’uomo, consuocero di Maldarella, presenta a sua volta alcune lesioni. Un altro dei pezzi del mosaico da collocare al posto giusto, per ricostruire le dinamiche dello scontro mortale tra le due famiglie.