Ondata di controlli nel week end di Pasqua: sei arresti e due denunce

E’ di sei arresti, di cui 4 in flagranza di reato, due denunce in stato di libertà e una segnalazione all'autorità amministrativa, il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel week end di Pasqua (31 marzo-1 aprile) dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi. Complessivamente sono state controllate 115 persone sottoposte agli arresti domiciliari o a misure di sicurezza, oltre 500 le persone identificate e 340 automezzi controllati.

Tutto questo con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati in genere, in particolare quelli contro la persona e il patrimonio. I militari hanno inoltre controllato la circolazione stradale sulle arterie di maggior traffico, per garantire ai cittadini la massima sicurezza e tranquillità.

La programmata attività, eseguita con l’impiego complessivo di 115 carabinieri di tutte le stazioni dipendenti dai comandi di compagnia della Provincia e del Reparto Operativo, ha assicurato il pattugliamento del territorio provinciale, mediante il monitoraggio e la vigilanza sulle zone balneari, dei centri storici e delle località di maggior interesse turistico, nonché sulle più importanti arterie, particolarmente trafficate, anche dai numerosi cittadini che tornano per trascorrere le festività coi propri familiari.