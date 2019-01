Ondata di freddo, a Brindisi accoglienza notturna per i senzatetto

BRINDISI - Servizio di accoglienza notturna per i senzatetto di Brindisi, organizzato dal Comune in vista dell'imminente ondata di gelo prevista per domani, con possibilità di neve. I clochard e quanti non hanno una casa, potranno trovare riparo dalle suore di San Vincenzo, nella palazzina che si affaccia in piazza Duomo.

La struttura sarà aperta già da questa sera e sino al prossimo 7 gennaio. Saranno gli agenti della polizia locale, a individuare i senzatetto e a indirizzarli nella palazzina.