Operai irregolari in un cantiere edile: denunciata imprenditrice

TUTURANO - I carabinieri della stazione di Tuturano nell’ambito di un controllo effettuato all’interno di un cantiere edile hanno deferito in stato di libertà per omessa formazione e informazione ai lavoratori, nonché per omessa visita medica preassuntiva, l’amministratrice e socio unico dell’impresa avente sede legale in provincia di Lecce.

I militari hanno accertato la presenza nel cantiere di tre operai non regolarmente assunti i quali non avevano effettuato la prevista visita medica, tantomeno avevano ricevuto la prescritta formazione relativa ai rischi connessi ai lavori da eseguire.