Operaio coinvolto in un incidente: positivo alla cocaina, denunciato

FASANO - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Fasano hanno denunciato a piede libero un operaio 36enne del posto, per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Nello specifico l’uomo, alla guida di un’autovettura, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Gli esami strumentali effettuati a seguito del sinistro hanno evidenziato che il 36enne è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. La patente di guida è stata ritirata.

La guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti è punita con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da di guida da uno a due anni.