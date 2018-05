Operaio nel mirino degli incendiari: indagano i carabinieri

CAROVIGNO – Un operaio incensurato di 30 anni finisce nel mirino degli incendiari. Ignoti malfattori hanno dato fuoco ai pneumatici, uno per auto, di una Fiat Stilo e di una Bravo di proprietà dell’uomo, residente a Carovigno. Lo stesso, accortosi subito del principio di incendio, ha domato il rogo. Poi intorno alle ore 10 di oggi si è recato presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia. Il movente del gesto è da appurare. I danni sono in corso di quantificazione.