Operaio travolto da una pedana urtata da un camion: interviene lo Spesal

FRANCAVILLA FONTANA – Poteva avere conseguenze drammatiche un incidente sul lavoro che i è verificato nella giornata di ieri sulla strada statale 272, nella zona industriale di Surano (Lecce).

A rimanere ferito, un operaio di una ditta del posto, che opera nel settore del recupero di materiali ferrosi. L’uomo, un 56enne di Ruffano, è stato ricoverato presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dov’è stato ricoverato con lesioni guaribili in 40 giorni.

Sul posto per chiarire la dinamica sono intervenuti sia gli ispettori sanitari dello Spesal (Area Sud Maglie). A quanto pare, al momento dell’incidente, era al lavoro anche un altro operaio, dipendente di una società di Francavilla Fontana.

Era alla guida di un autocarro Iveco 35 e, durante le operazioni di posizionamento per lo scarico, per cause in fase d’accertamento, ha urtato la pedana del bilico, finendo per travolgere anche il 56enne. Quest’ultimo è stato trasportato presso il nosocomio dagli operatori del 118.