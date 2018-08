Operazione antidroga: dopo l'arresto, una donna denunciata per evasione

CAROVIGNO – E’ stata denunciata a piede libero per il reato di evasione una delle donne arrestate lo scorso 18 luglio nell’ambito di una operazione dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni che aveva portato all’arresto di 15 persone ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di reati in materia di armi e contro il patrimonio (prevalentemente furti in abitazione). Si tratta della 41enne I.S., di Carovigno.

L’inchiesta, condotta dal luglio al novembre 2017, è scaturita da due attentati incendiari commessi ai danni di due imprenditori di Carovigno, presumibilmente a scopo estorsivo.