Operazione Bronx, due scarcerazioni di indagati per droga

CAROVIGNO – Il giudice delle indagini preliminari Maurizio Saso ha disposto la remissione in libertà di Angelo Saponaro e di Catia Cardone, e la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella ai domiciliari per Alessio Di Latte, tutti e tre di Carovigno e indagati nell’indagine su cui è basata l’Operazione Bronx del 30 gennaio scorso condotta dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, e difesi dall’avvocato Vincenzo Lanzillotti, che aveva proposto le istanze al gip.

Saponaro era detenuto in carcere, la Cardone era ai domiciliari. Come Di Latte, sono coinvolti nell’indagine Bronx per ipotesi di reato connesse alla detenzione di sostanze stupefacenti e ad attività di spaccio, uno dei principali filoni di indagine seguiti dai carabinieri, oltre quelli di estorsione, detenzione di armi ed altro. Figure di primo piano di questa rete operante nei territori di carovigno, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino, secondo i carabinieri, quelle di Armando Caccetta e di Giovanni Saponaro).