Traffico di migranti tra Grecia e Salento. Gli arrestati nel Brindisino

LECCE (da LeccePrima) – Le due organizzazioni, una con base in Italia e provincia di Brindisi e l’altra in Grecia, operavano in stretto collegamento fra loro. E avevano precise gerarchie in grado di garantire ogni passaggio della “filiera”: trafficanti, scafisti, reclutatori. Ora, in tredici sono finiti agli arresti con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sette risiedono in Italia, sei in Grecia. Sarebbero fra i principali responsabili dell’ondata di sbarchi verso le coste salentine verificatosi nell’ultimo anno. Con guadagni ingenti. Si calcola che, in media, per ogni migrante, i sodalizi criminali avrebbero incassato almeno 6mila euro.

Sugli sbarchi in questione, cosiddetti “fantasma”, che i cittadini di Brindisi e del Salento orami conoscono bene (principalmente, uomini, donne e bambini provenienti da Paesi del Vicino Oriente), la guardia di finanza di Lecce ha svolto una minuziosa indagine per ricostruire tutti i passaggi e dare nomi e volti a chi muoveva i fili.

Gli arrestati a Brindisi e Ostuni

Tommaso Ferrero, Brindisi, 27 anni; Davide Lacaprice, Brindisi, 39 anni; Alessio Giuseppe Mignarri, Ostuni, 30 anni; Natale Morleo, Brindisi, 37 anni; Maria Sara Zecca, Brindisi, 25 anni; Mohamood Anas, Siria, 35 anni; Mohammad Dalil, Palestina, 26 anni. Tra gli indagati c’è anche Giuseppe Ferrero, 39 anni, Brindisi.

Il blitz finale con l'operazione "Sestante"

Il blitz finale è scattato alle prime luci dell’alba, con l’operazione “Sestante”. In campo, per l’esecuzione dei fermi e per le perquisizioni, sono scesi oltre cento militari del Comando provinciale di Lecce e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma (Scico) della guardia di finanza, in sinergia con polizia e guardia costiera greche, personale Europol – European migrant smuggling centre (Emsc), coordinati da Eurojust (Paesi Bassi), dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce.

A monte, un’inchiesta condotta dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle “fiamme gialle” di Lecce, svoltasi con il supporto dello Scico. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà in mattinata nerl capoluogo salentino alla presenza anche del procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone De Castris. L’incontro si svolgerà in contemporanea e in collegamento video con la sede di Eurojust in Olanda cui parteciperanno anche i vertici di Europol.

Articolo aggiornato alle 11.20 del 12 dicembre 2019 (nomi persone arrestate e indagate)