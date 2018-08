Opere edilizie senza permesso di costruire: denunciata una donna

SAN DONACI - I carabinieri della stazione di San Donaci hanno denunciato una donna del luogo M.G., per abuso edilizio. La signora ha aumentato la volumetria della propria abitazione realizzando, in assenza di permesso di costruire, opere murarie consistenti in una recinzione, dei pilastri in cemento armato e l’innalzamento del piano campagna per 10 metri del lotto, nonché altri lavori in difformità di un originario permesso. L’Ufficio tecnico comunale ha emesso ordinanza di abbattimento delle opere per il ripristino dello stato dei luoghi da eseguire entro 90 giorni.