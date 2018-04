Ordigno bellico nel porto: autorizzata parziale fruizione del lungomare

BRINDISI - Tramite una ordinanza del commissario Santi Giuffré emessa nella mattinata di oggi , il Comune di Brindisi ha autorizzato la parziale fruizione di viale Regina Margherita, già interdetto al transito nella giornata di ieri, nel tratto compreso fra via Dogana e via Montenegro. Il provvedimento consente l’accesso per 10 metri dal fronte dei fabbricati.

Come è noto, l’area era stata interdetta a seguito del rinvenimento, nello specchio acqueo antistante la banchina centrale del porto di Brindisi, di un presunto ordigno e di alcuni proiettili bellici. Gli operati della ditta Multiservizi sono intervenuti stamani per transitare l'area in cui è consentito il transito pedonale. Gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato presidiano i due accessi alla zona interdetta.

“Dopo la dovuta cautela iniziale – si legge in una nota dell’amministrazione comunale - una considerazione ponderata delle esigenze della sicurezza e di quelle delle abitazioni, alberghiere, commerciali e turistiche, ha determinato il nuovo provvedimento che sostiene un uso, seppur contenuto, dell’area stessa”.

