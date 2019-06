Incendi boschivi: nuove disposizioni per privati e società pubbliche

BRINDISI – Anche il Comune di Brindisi si adegua alle disposizioni della Regione Puglia per la prevenzione degli incendi boschivi. Il sindaco Riccardo Rossi e il responsabile del servizio di Protezione civile comunale, l’ingegnere Giuseppe Augusto, hanno emesso un’ordinanza che fornisce una serie di prescrizioni alle quali i proprietari dei terreni devono attenersi, nella stagione estiva.

I privati sono tenuti ad effettuare le “necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile o comunque realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti”.

Il documento prevede degli obblighi anche per gli enti di gestione di infrastrutture e servizi. In particolare le società di gestione

delle Ferrovie, Anas, le società di gestione di servizi idrici, la società Autostrade, la Provincia e i Consorzi di bonifica sono tenuti a “coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti”.