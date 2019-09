Riceveva le ordinazioni di droga via chat: arrestato giovane pusher

ERCHIE - Riceveva le ordinazioni di dosi di droga sulle piattaforme di messaggistica installate sul suo cellulare. Nel giardino sono stati trovati 85 grammi di marijuana, in casa 430 euro in banconote. Arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio, il 18enne di Erchie Francesco Ligorio.

La droga era nascosta in uno scatolo da scarpe sito all’interno di un mobile nella camera da letto, suddivisa in bustine di cellophane sottovuoto. Sempre nella stessa camera da letto, nascoste in diverse confezioni di profumo riposte sullo stesso mobile, c'erano banconote di piccolo taglio per un totale di 430 euro. La perquisizione è stata estesa al giardino dell’abitazione dove sotto un bidone metallico capovolto sul terreno, contenuta all’interno di un cassetto in legno, è stata rinvenuta sostanza vegetale di colore verde (in ciuffetti), per un complessivo peso lordo di 85 grammi.

Dagli accertamenti è emerso che il 18enne era solito ricevere le ordinazioni dello stupefacente sulle piattaforme di messaggistica installate sul suo telefono cellulare, (Instagram, Whatsapp, Telegram), nonché di portare con se solo poche dosi di marijuana, quando queste terminavano, ritornava nella sua abitazione per rifornirsi. Dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari.