In queste ore siamo vicini a una nostra brava collega colta da malore

Apprendiamo con preoccupazione del malore che ha colto l'altra notte la nostra cara collega Paola Guarini, presidente del Circolo della Stampa “Secondo Adamo Nardelli” e da anni addetto stampa del Comune di Fasano. Paola, donna coraggiosa e giornalista molto legata a questo lavoro, è una persona abituata a fare informazione in maniera puntuale e pulita, senza la ricerca di clamori ma sempre attenta ai risvolti sociali dei problemi e delle vicende di cui si è occupata prima della sua attività di ufficio stampa, e poi parallelamente ad essa, curando negli ultimi tempi anche i corsi di formazione professionale autorizzati dall’Ordine dei Giornalisti ed affidati al Circolo della Stampa di Fasano.

Noi sottolineiamo anche il lavoro svolto da Paola come corrispondente da Fasano, per un lungo periodo, per l’allora Quotidiano di Brindisi, Lecce e Taranto (oggi Nuovo Quotidiano di Puglia), in tempi non facili. Lei è sempre stata capace, come lo è tutt’ora, di occuparsi dell’intera gamma di fatti, eventi dalla cronaca giudiziaria alla politica, al costume, all’economia del suo territorio, alle questioni sociali, alla cultura. Sempre gentile, mai sopra le righe, anche nei momenti in cui doveva esternare la propria indignazione, dimostrando che un giornalista, una giornalista, non può essere insensibile alle ingiustizie. In queste ore noi siamo con Paola e i suoi familiari: forza, ti aspettiamo.