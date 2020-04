Oria. Sorpreso a rubare generi alimentari: arrestato un uomo

ORIA - E' stato sorpreso a rubare generi alimentari in un supermercato di Oria, per i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 57enne del luogo, per furto aggravato. In particolare, l’uomo, si era impossessato di vari generi alimentari, occultandoli abilmente all’interno del suo zaino. Poi, dopo aver superato la cassa senza pagare la merce, è stato fermato dai militari operanti all’uscita dell’esercizio commerciale. La merce è stata restituita al direttore del supermercato. Il 57enne, già tratto in arresto il 9 novembre 2018 per il medesimo reato, è ai domiciliari presso la sua abitazione.

