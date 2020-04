Oria. In auto con più persone non si ferma all'alt, denunciato un uomo

ORIA - E' stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, dai carabinieri della stazione di Oria, un 46enne del luogo. L'uomo, in atto affidato ai servizi sociali, nel pomeriggio di ieri domenica 12 aprile, mentre era alla guida di un’autovettura con alcuni familiari a bordo, non si è fermato all’alt impostogli da una pattuglia. Ne è scaturito un breve inseguimento che ha permesso ai militari di raggiungere l’abitazione e di individuare il responsabile, denunciandolo in stato di libertà per il reato di resistenza.

