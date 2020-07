Notte movimentata: rissa tra giovani e spari contro un'auto

ORIA - Una notte agitata, quella appena trascorsa ad Oria. Una rissa è andata in scena poco dopo le due della notte scorsa in piazza Manfredi ad Oria, in pieno centro storico, per motivi compiutamente da accertare ma sembra per ragioni familiari. Tra alcune delle persone presenti sono volate anche delle sedie. Un paio di ore dopo la sala operativa della compagnia carabinieri di Francavilla Fontana ha ricevuto la segnalazione di alcuni spari nella periferia della cittadina federiciana.

Su entrambe le vicende indagano i carabinieri della stazione locale. Sulla rissa a quanto sembra gli accertamenti sono in fase avanzata e prossimi alla conclusione, mentre è meno chiaro lo scenario in cui sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco. Allo stato attuale, trapela dagli investigatori, non vi sarebbe un nesso accertato tra i due episodi. Il primo si è verificato attorno alle 2 della scorsa notte, il secondo attorno alle 4.

Bersaglio dei colpi, una Fiat Punto parcheggiata in via Manduria. Sono stati il proprietario della vettura e un altro giovane a segnalare l'accaduto ai carabinieri. Giunti sul posto, l militari della stazione di Oria hanno rinvenuto 5 bossoli di cartucce per pistola semiautomatica, pare del calibro 9. Solo uno dei proiettili però ha centrato l'auto, bucandone il lunotto posteriore. Allo stato attuale, va ribadito, non vi sono elementi di collegamento tra i due episodi: il proprietario della Fiat Punto è risultato estraneo alla rissa di piazza Manfredi.