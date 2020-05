Oria. Viola i domiciliari, giovane finisce in carcere

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria hanno dato esecuzione all’ordinanza di “aggravamento della misura cautelare”, emessa dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Brindisi, nei confronti di Alessandro De Michele, 21enne del luogo. In particolare il provvedimento è scaturito a seguito della violazione degli obblighi imposti dalla misura degli arresti domiciliari al quale era sottoposto per plurimi furti aggravati in concorso. Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere di Brindisi.

