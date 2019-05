Polvere da sparo e munizionamento anche da guerra: arrestato

OSTUNI - Munizioni anche per armi da guerra e polvere da sparo. Tutto nascosto nel garage in uso a un uomo di 51 anni, G.Z, residente a Ostuni, incensurato: è stato arrestato in flagranza di reato e su disposizione del pubblico ministero di turno è ristretto ai domiciliari.

La perquisizione è stata eseguita nella serata di ieri dagli agenti del commissariato di Ostuni. Nel garage sono stati trovati e posti sotto sequestro diverse munizioni usate per armi comuni da sparo e da guerra e polvere da sparo. E' stata contestata anche la ricettazione.

L'indagato affronterà l'interrogatorio in sede di udienza di convalida nelle prossime ore, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, alla presenza dell'avvocato Vito Giuseppe Cellie, del foro di Brindisi (nella foto accanto).