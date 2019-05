Nel garage una serra per la coltivazione di piante di marijuana

OSTUNI - Produzione di marijuana a chilometri zero, in un garage di Ostuni, adibito a serra con lampade, ventilatori, timer e termometro: in una tenda come quelle che si usano per il campeggio, gli agenti del commissariato hanno trovato 15 piantine. Agli arresti domiciliari è finito un ostunese di 31 anni, incensurato (M.P.P).

Gli agenti del commissariato della Città Bianca hanno eseguito una serie di perquisizioni nella giornata di mercoledì, arrivando anche nella zona in cui si trova il garage di pertinenza dell'abitazione in uso al 31enne. Il controllo è stato condotto con l'ausilio delle unità cinofile. Sono stati posti sotto sequestro 476 grammi di marijuana di cui 126 contenuti in tre vasi in vetro e 15 arbusti di marijuana in inflorescenza dell’altezza compresa tra i 60 e i 70 centimetri.

Sono stati trovati anche: lampade alogene, ventilatori per l’areazione e l’asciugatura, 3 timer, 3 tubi estensibili in alluminio nonché 1 termometro e 2 bilancini elettronici di precisione.

