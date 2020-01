Ostuni, martedì 21 gennaio il consiglio comunale sulla sicurezza

OSTUNI - E' convocato per martedì 21 gennaio 2020, alle ore 16,30, il consiglio comunale di Ostuni per discutere di ordine pubblico e sicurezza, alla luce di quanto accaduto all’avvocato Domenico Tanzarella, consigliere di minoranza, già sindaco di Ostuni, vittima nel giro poche settimane di due atti intimidatori, per il quale su richiesta del prefetto Umberto Guidato è stata disposta una misura di tutela. La seduta straordinaria è stata richiesta da cinque consiglieri di opposizione collegati all’area politica di Tanzarella e accolta dalla maggioranza e dal presidente del consiglio. Sulla questione è intervenuto il Forum della Società Civile, presieduto dal professore Vincenzo Cappetta, che ha invitato tutte le associazioni operanti sul territorio ostunese ed il Forum stesso a partecipare alla seduta.

Già all'indomani del primo attentato, il Forum aveva espresso piena solidarietà a Tanzarella, evidenziando, dopo il secondo episodio, in una successiva nota - "da una parte l’intollerabile violenza e intimidazione nei confronti di un cittadino, dall’altra una sfida alle istituzioni dello Stato che garantiscono l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il coordinamento del Forum della Società Civile dichiara la massima disponibilità a partecipare e a organizzare tutte le iniziative deliberate dal prossimo consiglio comunale per contrastare la criminalità, allargare la partecipazione attiva dei cittadini ed affermare valori di legalità e onestà nella comunità".