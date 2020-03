Trasportavano cocaina pura nel bagagliaio: due arresti a Ostuni

OSTUNI - Sono stati sorpresi con 143,6 grammi di cocaina pura ben occultata in un vano ricavato nel bagagliaio. Una donna di 47 anni, M.M., e un uomo di 36 anni, R.R.C., entrambi di Ostuni, già noti alle forze dell'ordine per reati in materia di droga e altro, sono stati arrestati in flagranza di reato dai poliziotti del commissariato della Città Bianca.

L’intervento è scaturito dal monitoraggio delle abitazioni degli indigati, interessate da un insolito via vai di persone. Nella giornata di ieri (giovedì 5 marzo) i poliziotti sono entrati in azione, fermando i due lungo la strada statale 379 per Bari, nei pressi dello svincolo per Rosa Marina, a bordo di una Fiat Panda.

La droga è stata scoperta grazie al fiuto dell’unità cinofila della polizia di Stato. I due arrestati, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, sono stati sottoposti alla misura dei domiciliari. Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento e banconote ritenute provento di attività illecita.