Ostuni, invito pubblico a presentare proposte da inserire nel calendario estivo

OSTUNI - È in via di definizione il calendario che allieterà le serate degli ostunesi e dei tantissimi turisti che sceglieranno di visitare la Città Bianca. L'Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Ostuni Vittorio Carparelli, con un avviso reso pubblico qualche giorno fa attraverso il portale ufficiale dell’ente comunale, invita le realtà associative e più in generale chiunque fosse interessato a presentare la propria proposta per la realizzazione di eventi e manifestazioni per l'estate 2018.

Le proposte, redatte su carta intestata, dovranno riportare il titolo e la descrizione dell’iniziativa che si intende realizzare, la data e il luogo dello svolgimento, la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono, il codice fiscale e/o la partita iva del soggetto interessato. Eventuali richieste economiche a carico dell’ente comunale, come contributo o rimborso spese, dovranno essere dettagliatamente descritte all’interno del quadro finanziario del progetto. Le istanze infine potranno pervenire in via telematica ai seguenti indirizzi mail: protocollo@cert.comune.ostuni.br.it e turismo@comune.ostuni.br.it, oppure essere consegnate a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Ostuni, anche a mezzo dell’ordinario servizio postale. Il termine ultimo per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale la propria idea progettuale è fissato al 15 maggio prossimo, entro le ore 12.

Con la definizione degli eventi in calendario si procederà alla realizzazione e alla stampa del programma generale, che quest’anno si apre alla collaborazione degli imprenditori che volessero promuovere le loro attività. Con un contributo economico o attraverso la prestazione straordinaria di servizi, ogni azienda interessata potrà pubblicizzarsi attraverso le pagine del programma istituzionale. Le modalità e i termini di scadenza per contribuire alla realizzazione dell’opuscolo sono identiche a quelle delle manifestazioni d’interesse per l’organizzazione di eventi e iniziative culturali.